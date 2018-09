<span style='text-decoration: underline;'>Mascara </span>:<br><span style='color:red;'>27 millions de DA pour renforcer la santé scolaire</span>

La wilaya de Mascara a déblo qué une enveloppe de 27 millions de dinars destinée à renforcer la santé scolaire au deuxième semestre 2018 et au premier semestre 2019, a-t-on appris samedi du directeur de l’administration locale (DAL) de la wilaya, Kaddouri Nasreddine.

Ainsi, un montant de 2 millions DA du budget annuel est destiné à l’acquisition de 1.530 paires de lunettes au profit d’élèves de familles nécessiteuses ayant un problème de vue pour les aider à poursuivre leur scolarité. Ce montant est similaire à celui alloué à cet effet les années précédentes dans le cadre de la politique de solidarité au secteur de l’éducation. La direction de l’administration locale de la wilaya a prévu l’achat de fauteuils de chirurgie dentaire de 20 millions DA au titre du budget primitif de l’exercice 2019 pour équiper les unités de dépistage et de suivi de santé scolaire. Des matériaux médicaux de 5 millions DA seront fournis à ces unités pour assurer une meilleure et rapide prise en charge sanitaire de la population scolarisée. Le secteur de l’éducation a bénéficié, dans la wilaya à l’occasion de la rentrée scolaire 2018-2019, d’une enveloppe de 978,4 millions DA pour la réfection et l’entretien de 193 établissements scolaires, dans le cadre des opérations financées par le ministère de l’Education nationale, les programmes communaux de développement (PCD) et sur budgets de wilaya et d’APC. La plupart de ces opérations ont été achevées.