<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt </span>:<br><span style='color:red;'>27 personnes victimes d’une intoxication alimentaire</span>

Quelque 27 personnes ont été victimes d’une intoxication alimentaire après avoir consommé des gâteaux lors d’une cérémonie de mariage au douar Seb Samn de la commune de Maassim (Tissemsilt), a rapporté dimanche le directeur local de la Santé et la Population, Abdelkrim Benbia.

Le service des urgences de l’EPH de Tissemsilt a accueilli, vendredi soir, 27 personnes souffrant d’étourdissement, de vomissements et de diarrhée. Elles ont été prises en charge et ont toutes quitté samedi soir l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. Selon le responsable, les résultats de l’enquête épidémiologique effectuée par une équipe de prévention de l’EPH de Tissemsilt, la tarte de pâtisserie, qui a été consommée, a été acquise auprès d’une pâtisserie de Tiaret. Elle a été entreposée dans une chambre climatisée durant 24 heures sans respecter les normes de conservation de ce genre de pâtisserie. Des échantillons de la pâtisserie ont été prélevés en vue de leur analyse par le laboratoire de wilaya de contrôle de la qualité et répression des fraudes, a-t-on ajouté.