<span style='text-decoration: underline;'>Le nombre de personnes admises en urgence au CHU d’ Oran en augmentation</span>:<br><span style='color:red;'>2715 hospitalisations ainsi que 26797 consultations au cours du mois de juillet</span>

Les urgences médicales et chirurgicales de l’hôpital Benzerdjeb d’Oran CHUO, ont admis au cours du mois de juillet de cette année 2715 hospitalisation ainsi que 26797 consultations en urgences.

Quant aux interventions chirurgicales en urgence, on notera 829 opérations. Notons, que ces différentes admissions et prises en charges ont été opérées au niveau des différents services d’urgences que compte cette structure de Santé. Au niveau du service de cardiologie, le nombre de personnes admises pour consultations, a été estimé au cours de ce mois de juillet à 4928, sachant que l’on devait noter 326 hospitalisations selon la gravité des cas.

Signalons, qu’au niveau des urgences de pneumologie, on comptera 813 consultations et 423 hospitalisations. Sachant que pour le mois juin de cette année, ce même service a admis 382 cas d’hospitalisation et 854 consultations d’urgences. Alors qu’au cours du premier semestre de cette année, ce sont 2379 malades qui ont été pris en charge au service des urgences respiratoires.

En effet, les fortes chaleurs enregistrées au cours de ces mois ainsi que le taux d’humidité élevé, ont été la cause du nombre important de personnes présentant des souffrances respiratoires à se présenter au niveau de ces services. Concernant les personnes hospitalisées outre celles qui souffrent de pathologie chroniques, pour les autres ce sont des complications qui ont été enregistrées suite aux fortes chaleurs. Par ailleurs, et concernant les services des urgences infantiles, les consultations en urgences ont été estimées à 713 cas alors que le nombre d’hospitalisations a été de l’ordre de 123.

Il importe de souligner et selon des sources médicales, que dans la majorité, les consultations en urgences sont la conséquence d’accidents domestiques. Par ailleurs, et concernant le service psychiatrique, on remarquera que le nombre de personnes admises pour consultations, a été estimé quant à lui, à 504 prises en charges ainsi que 61 hospitalisations.

Un fait important a été relevé au cours de cet été. Le nombre de malades mentaux dans les rues d’Oran, ne cesse d’augmenter, et cela avec tous les dangers qui peuvent en résulter, dont les agressions verbales ou encore corporelles; plusieurs cas d’agression de personnes par des malades mentaux ont été signalés.

De son côté, le service de la médecine interne a comptabilisé 256 hospitalisations, alors que le nombre de consultations a été de 1091. En effet, la grande majorité des personnes victimes de malaises, se dirigent vers les urgences afin de parer aux plus urgent, surtout que cette année les fortes chaleurs ont incommodé plus d’une personne. Entre coups de chaleurs, souffrances respiratoires ou encore accidents domestiques, les urgences des différents services ont accueilli plusieurs malades.

F.Abdelkrim