<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès -Bilan de la police de juin dernier</span>:<br><span style='color:red;'>28 arrestations et retrait de 179 permis de conduire</span>

Selon un récent bilan, dressé par la sûreté de la wilaya de Sidi Bel- Abbès, les affaires traitées par la police judiciaire durant le mois de juin dernier, s’élèvent à 229, impliquant 201 personnes dont 28 sont placées sous les verrous. Les 229 affaires sont réparties entre les 90 liées aux délits contre personnes, avec l’implication de 101 individus et l’emprisonnement de six d’entre eux. Pour les délits contre l’argent et les biens, ils sont à l’ordre de 105 affaires, 57 personnes impliquées dont 13 mises sous les verrous. Dans le domaine des délits contre le bien public, on recense 19 affaires, 19 interpellations et trois détentions. Les délits de drogues sont au nombre de douze affaires impliquant 21 personnes et six dealers emprisonnés, alors que les affaires de mœurs ont engendré trois citations directes. La PJ a aussi réalisé 62 opérations de police ayant permis, l’étude de cas de 1.900 personnes dont 22 incarcérées sur les 68 impliquées dans des crimes.

Dans un autre contexte, le service de la voie publique de la sûreté de Sidi Bel-Abbès, indique, qu’une quinzaine d’accidents de la route ont été enregistrés dont un décès et seize blessés. Et dans son programme de répression, il y a eu retrait de 179 permis de conduire, la mise en fourrière de 12 véhicules et la saisie de 28 mobylettes. Dans le domaine de l’environnement, le service de la voie publique recense 14 infractions liées à l’urbanisme et l’environnement, avec 14 avertissements dressés, plus les 16 quintaux de fruits et légumes saisis, 520 barres de chocolat et 20 boites de fromage.

M.Bekkar