<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>28 milliards de cts pour assurer la maintenance des établissements scolaires</span>

Réaliser des établissements scolaires ne suffit pas, il faut également assurer la maintenance des anciens établissements qui assurent la scolarité des milliers d’élèves des 3 paliers scolaires à travers la wilaya d’Oran.

La tâche est difficile et les besoins sont grands, mais les autorités locales tentent tant bien que mal, de faire face à cette préoccupation notamment dans les communes qui enregistrent un déficit, comme la maintenance doit être assurée par les communes, notamment pour l’étanchéité, plomberie, chauffage, peinture et entretien des classes. Le wali d’Oran est conscient de cette préoccupation. Il a annoncé hier, en marge de la rentrée scolaire, qu’une enveloppe financière de 28 milliards de cts a été débloquée cette année pour assurer la maintenance des Ecoles, Cem et lycées dans la capitale de l’ouest. «Si il ya un déficit, Il ya un programme spécial sur budget de wilaya, il ya une commission mixte dans ce cadre composé de la direction de l’éducation, l’administration locale et l’APW qui recense les besoins des établissements scolaires dans le cadre de la maintenance, pour les CEM et les lycées, nous avons consacré cette année, 8 milliards de cts sur budget de wilaya et 20 milliards dans le cadre du FCCL pour assurer la maintenance de ces établissements» dira-t-il.

Notons, que 366.000 élèves ont rejoint hier, les bancs de classes dont 100.000 issus de familles nécessiteuses qui ont bénéficié de la prime scolaire. Concernant la restauration, le wali d’Oran dira: «La où il y a un déficit de cantine nous sommes en train de mutualiser les efforts, pour que cette restauration soit assurer aux élèves» conclut-il.

Fethi Mohamed