<span style='text-decoration: underline;'>ANP </span>:<br><span style='color:red;'>28 orpailleurs arrêtés à Tamanrasset et In-Guezzem</span>

Vingt-huit orpailleurs ont été arrêtés vendredi à Tamanrasset et In-Guezzem, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont saisi une quantité importante de matériels, a indiqué samedi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’ANP ont arrêté, le 21 septembre 2018, à Tamanrasset et In-Guezzam/6e Région militaire, vingt-huit (28) orpailleurs et saisi cinq (05) détecteurs de métaux, (26) marteaux piqueurs, (46) groupes électrogènes, ainsi que trois (03) motocyclettes et un (01) véhicule tout-terrain», a précisé la même source. D’autre part, des détachements combinés de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté à El-Bayadh/2e RM et Biskra/4e RM, «trois (03) narcotrafiquants en possession de (200) kilogrammes de kif traité», tandis que «des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec à Tlemcen/2e RM, une tentative de contrebande de (800) litres de carburant».

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, «des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en échec, à Oran, Tlemcen et Aïn Témouchent/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de (94) personnes à bord d’embarcations de confection artisanale», alors que «(33) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés Tamanrasset et Tlemcen», a conclu le communiqué.