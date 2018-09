<span style='text-decoration: underline;'>Constantine </span>:<br><span style='color:red;'>280 tonnes de déchets collectées en un seul jour</span>

Une quantité de 283 tonnes de déchets domestiques et solides a été collectée en un jour à Constantine dans le cadre d’une vaste campagne de nettoiement initiée jeudi dernier à l’échelle nationale par le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables, a indiqué samedi à l’APS le chef de daïra Azzeddine Anteri.

L’opération, organisée par les services de la wilaya avec la collaboration de la daïra et de l’Assemblée populaire communale (APC) a porté sur le ramassage, pour la seule journée de jeudi, de 198 tonnes de déchets solides et de 85 tonnes d’ordures ménagères, a précisé le même responsable. La campagne qui a ciblé plusieurs quartiers du secteur urbain d’El Gammas à l’instar des cités Erriadh, El Mouna, Boumerzoug, Sarkina 1-2-3, a permis également de reprendre la peinture de 2,8 km de bordures de routes, le désherbage de 10.000 m2 d’espaces verts et le chaulage de 125 arbustes, a ajouté la même source.

Pas moins de 780 agents des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et des entreprises publiques de la wilaya ont été mobilisées pour cette opération, a souligné M. Anteri .

En matière de moyens matériels, 60 engins, dont des camions à bennes-tasseuses, des tracteurs, des chargeurs, des semi-remorques, des débroussailleuses et des rétro chargeurs ont été mis à contribution pour garantir le bon déroulement de cette action d’assainissement, a fait savoir la même source.

Cette campagne de nettoiement sera reconduite chaque samedi, les mois prochains, pour toucher l’ensemble des groupements d’habitation des autres secteurs urbains, a-t-il encore indiqué.

Le chef de daïra a salué la participation «active» des comités de quartier à cette action, qui, signale-t-on, vise à redonner au chef lieu de wilaya une image attrayante et à lutter contre toutes formes de pollution.