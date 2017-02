<span style='text-decoration: underline;'>Daïra de Bir El Djir</span>:<br><span style='color:red;'>15 milliards pour des travaux de réhabilitation des routes, de l’éclairage et d’aménagement</span>

Dans le cadre du programme de concrétisation des projets de développement à travers les diverses communes et daïras qui relèvent de la wilaya d’Oran, et pour l’amélioration du niveau de vie des citoyens, la daïra de Bir El Djir va bénéficier de plusieurs grands projets de réhabilitation des routes, de l’éclairage, d’aménagement des espaces verts et des opérations d’embellissement entre autres. Ces travaux seront assurés par les services de la Direction de l’urbanisme, de l’ingénierie et de la construction de la wilaya d’Oran et se dérouleront au niveau de plusieurs lieux de ladite daïra, à savoir, les lotissements suivants: N°15, 17, 19, 20 et 18, ainsi que dans d’autres grands quartiers comme celui du Millénium et des Lions. Ces actions auront lieu notamment durant le premier trimestre 2017. Pour la réalisation des projets sus cités, une enveloppe budgétaire conséquente de quelque 15 milliards de centimes a été débloquée. Dans le cadre du programme de développement, ladite daïra bénéficiera d’autres actions, durant l’année en cours, pour lui donner une nouvelle image précise-t-on.

Bekhaouda Samira