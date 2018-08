<span style='text-decoration: underline;'>Sureté de wilaya d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>29 accidents enregistrés au mois de juillet font 3 morts et 31 blessés</span>

Selon un bilan des éléments de la sureté de wilaya d’Oran, le nombre d’accidents de la circulation enregistré au cours du mois de juillet dernier a été de 29.

Ces accidents ont touché 34 personnes dont 31 blessées et 3 décès. Un chiffre qui démontre que malgré toutes les campagnes de sensibilisation, l’hécatombe de la route continue et reste très lourde de conséquences.

Selon ces mêmes chiffres, on a constaté que c’est surtout les hommes qui sont le plus touchés. En effet, ces accidents sont à l’origine de décès de principalement d’hommes. Concernant les blessés, on compte 19 personnes majeures et 5 mineurs de sexe masculin. Pour les femmes blessées dans le cadre de ces accidents, il s’agit de 5 femmes adultes et 5 filles mineures. Dans le cadre de la conduite en état d’ivresse qui est l’une des causes majeures de ces accidents ,37 personnes ont été interpellées au courant du mois de Juillet Rappelons, qu’au niveau de la justice, ce genre de délit est en augmentation, et ce, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, portant sur les accidents de la circulation et les méfaits de l’alcool au volant qui continuent à faire bon nombre de victimes.

Cités en audience, ces mis en cause âgés dans la majorité des cas entre 20 et 35 ans, tentent de se disculper en niant parfois les faits ou en les minimisant. Néanmoins, le taux d’alcoolémie chez ces derniers dépasse dans la majorité des cas les 1,5 grammes. Concernant le retrait de permis, les services de la voie publique de la sûreté de la wilaya ont procédé au retrait de 914 permis de conduire pour différentes infractions liées au non-respect du code de la route durant le mois de juillet dernier. Quant au transport clandestin, 54 véhicules ont été mis en fourrière.

Il importe de noter, que depuis le début de l’été, plusieurs campagnes de prévention et de sensibilisation contre les accidents de la circulation ont été lancées. Malgré cela, la route continue d’endeuiller des familles. Le non respect du code et l’excès de vitesse restent la cause majeure de ces accidents qui fauchent des vies ou engendrent de graves handicaps. Ce spectacle désolant de ces jeunes insouciants à bord de voitures rutilantes et avec une musique assourdissante et qui conduisent à des vitesses vertigineuses font froid dans le dos .

Abdelkrim.F