<span style='text-decoration: underline;'>﻿Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>291 postes d’enseignants pour les 1.728 candidats</span>

La direction de l’Education annonce que pour le recrutement de la prochaine année académique 2017-2018, ce sont 291 nouveaux postes budgétaires qui seront ouverts pour les deux paliers du moyen et celui du secondaire.

A ce titre, et après le concours écrit, ceux qui ont été admis passent depuis hier dimanche par l’entretien oral qui dure successivement deux jours. Ce sont 267 candidats qui se disputent les 88 postes dans le cycle secondaire. Les postes sont répartis entre les 30 pour l’enseignement des mathématiques, 16+ pour la physique, 7 pour les sciences naturelles, sept autres pour l’histoire et géographie, 6 pour l’arabe, 12 pour le français, 3 pour l’économie, 2 pour les sciences islamiques et un poste ouvert pour chacune des spécialités de l’anglais, sport, génie électronique, génie mécanique et génie civil. Les 267 candidats du secondaire sont affectés vers le CEM Djillali Liabés pour l’épreuve de l’oral. Concernant le cycle moyen, on compte 1.461 candidats aux 203 postes d’enseignants qui sont testés au niveau des lycées Dar Abid, Zeddour et Inal. Les 203 postes de PEM ouverts, concernent les spécialités suivantes: 50 pour le français, 66 pour la technologie, 21 pour la langue arabe, 20 pour le dessein, 15 pour les mathématiques, 17 pour l’informatique, 6 pour l’éducation sportive et physique, 3 pour l’anglais et la géographie et deux postes pour les sciences naturelles. Pour les postes administratifs, on cite 688 candidats pour les 76 postes ouverts tels ceux de 14 postes d’intendants, 11 sous-intendants, 26 laborantins, 14 surveillants et 11 conseillers pédagogiques qui sont examinés oralement dans deux centres, à savoir le CEM Malek Haddad et le lycée Meftahi.

M.Bekkar