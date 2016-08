<span style='text-decoration: underline;'>Association Santé Sidi-El-Houari</span> :<br><span style='color:red;'>2ème édition du programme «Idmaj» pour l’employabilité des jeunes à Oran</span>

De nouvelles sessions de formation ont été lancées dans le cadre de la 2ème édition du programme d’insertion des jeunes «Idmaj», a-t-on appris jeudi à Oran auprès de l’association Santé Sidi-El-Houari (SDH), porteuse de cette initiative.

Cette nouvelle édition s’étend jusqu’au 30 sep tembre au profit de 120 jeunes de 16 à 35 ans de trois wilayas de la région Ouest du pays (Oran, Tlemcen et Sidi Bel- Abbès), a précisé la chargée de communication de SDH, Assia Brahimi, dans une déclaration à l’APS en marge d’une manifestation portes-ouvertes sur l’Ecole- chantier de son association.

La formation «Idmaj» offre aux apprenants «une série de compétences favorisant leur intégration sociale et leur réussite au plan professionnel», a-t-elle expliqué. Organisé sous le slogan «Passeport pour la réussite» (PPR), le programme aide les jeunes dans les compétences fondamentales comme le développement personnel, la gestion des conflits, le travail en équipe, et la communication efficace.

Le cursus comprend également d’autres notions importantes en rapport avec l’objectif «succès au travail», notamment en matière de choix de carrière, d’entretien d’embauche, de gestion de projets, et de code de conduite en milieu professionnel.

La première édition de ce programme, clôturée en avril dernier, avait bénéficié à d’autres jeunes des trois wilayas citées ainsi que celles d’Alger, Timimoune, Biskra et Mascara, a-t-on rappelé. Initié avec le soutien de la Fondation internationale pour la jeunesse, «Idmaj» a été réalisé avec l’appui de nombreux partenaires.

Les candidats ont le choix entre plusieurs spécialités, dont la maçonnerie traditionnelle, la forge et ferronnerie d’art, la menuiserie, charpente et plancher de bois, la couture et habillage d’intérieur, la taille de pierre, l’enduit et peinture, l’électricité de bâtiment, et la plomberie.