<span style='text-decoration: underline;'>FRONT DE MER </span>:<br><span style='color:red;'>2ème tranche des travaux de restauration des immeubles</span>

Dans le cadre du programme de réconfortement des bâtiments, la seconde étape des travaux de restauration des immeubles va débuter et cette fois-ci, elle touchera ceux du Front de Mer. Sachant que les services concernés ont chargé les services de l’OPGI et ceux de la Direction de l’Urbanisme et de la Construction de la wilaya d’Oran pour réhabiliter quelque 600 immeubles qui relèvent des rues de Khémisti et de Larbi Ben M’Hidi ainsi que d’autres lieux implantés à travers la wilaya. Le but de cette action est de redonner à ces édifices leur image d’antan vu qu’ils ont été réalisés avec un beau style architectural spécial qui nécessite des techniques de travail de pointe pour arriver à de bons résultats en matière de rénovation de ces structures qui datent de l’ère coloniale. A cet effet, les travaux doivent être assurés par des équipes spécialisées dans le domaine de la restauration pour garder le même style urbanistique qui valorise ces immeubles de grande envergure. Le but de cette action est notamment d’améliorer le cadre de vie des citoyens et de revaloriser ces structures, de leur refaire une peau neuve et un nouveau visage avant qu’ils ne deviennent vétustes et tombent en ruine.

Bekhaouda Samira