<span style='text-decoration: underline;'>Il s’agit d’une baisse de 8,33 % par rapport à l’année précédente </span>:<br><span style='color:red;'>3.100 accidents de la circulation enregistrés en 2018</span>

L’année 2018 a connu une baisse sensible du nombre de morts et d’accidents sur les routes par rapport à 2017. Le nombre de décès à cause des drames routiers a connu un fléchissement de 8,33 %, si on le compare à celui de l’année d’avant.

Le Directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), Ahmed Nait El Hocine, a affirmé hier à partir de la wilaya d’Oran, que près de 3.100 personnes ont trouvé la mort sur les routes du pays durant les 11 mois de l’année 2018, soit une baisse de 8,33 % par rapport à la même période de l’année d’avant.

Pour le responsable qui intervenait, l’année écoulée est l’une des périodes ayant connu moins de morts sur les routes, a-t-il affirmé à l’occasion de l’organisation d’une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, organisée avec Sonatrach sous le titre «tous concernés, agissons ensemble».

Cette campagne qui durera cinq jours fait partie d’une caravane de sensibilisation, entamée le 27 novembre à Hassi Messaoud et qui prendra fin le 3 févier prochain à Alger.

«L’année 2018 a été l’année la moins meurtrière sur les routes du pays depuis plus de deux décennies, avec une baisse de 8,33% par rapport à 2017», a-t-il déclaré.

Donnant plus de détails, le responsable a affirmé que « de janvier à novembre de l’année écoulée, 3.091 personnes ont perdu la vie et 30.561 autres ont été blessées dans 21.568 accidents de la circulation. Durant la même période de l’année 2017, 3.372 morts et 34.133 blessés ont été enregistrés dans 23.532 accidents de la route ».

Cela représente une baisse de 8.33% du nombre de décès, de 10.46% du nombre des blessés, et 8.35% du nombre d’accidents sur les routes.

Pour ce qui est des facteurs de cette baisse, M. Nait El Hocine a cité l’intense travail de sensibilisation entrepris par le CNPSR, en collaboration avec la société civile, mais aussi du contrôle très rigoureux entrepris par les services de la sûreté et de la Gendarmerie nationales pour faire baisser le nombre des victimes de la route.

« Il faudrait investir dans le sens de la modification des comportements des conducteurs à travers de la sensibilisation pour mettre un terme aux drames de la route qui endeuillent des familles entières», a-t-il insisté.

Intervenant à la même occasion, Boumediene Abderrahmane, responsable de la Direction Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) de la Sonatrach, a salué la campagne de sensibilisation organisée sur les dangers sur les routes.

Il a affirmé que «depuis 2017, nous n’avons enregistré qu’un seul décès de l’un de notre personnel routier suite à un accident de la route. Toutefois, plusieurs chauffeurs et conducteurs professionnels, victimes d’accidents, ont vécu des situations d’incapacité de travail et même d’handicap. C’est ce que nous voulons éviter à tout prix».

La campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat, signée en 2017, entre Sonatrach et le CNPSR, a rappelé M.Boumediene. «Nous avons déjà fait escale aux pôles de Hassi Messaoud, Ain Aménas et Hassi R’mel. Nous sommes aujourd’hui à Oran, avant de nous rendre à Skikda pour achever notre boucle à Alger, au début du mois de février», a-t-il précisé. Lors des deux journées de sensibilisation consacrées au Pôle d’Arzew, plus de 300 agents, entre chauffeurs et conducteurs, seront formés en conduite défensive et permis à points.

Au cours de ce rendez-vous, les présents ont eu droit à plusieurs animations dont des simulations de conduites à l’aide de simulateurs et des casques 3D et aussi des circuits pédagogiques (Karting) pour enfants. Par ailleurs, un travail de sensibilisation de proximité sera mené trois jours durant, dans plusieurs écoles de la wilaya d’Oran pour sensibiliser les écoliers sur les dangers de la route.

Alger: Samir Hamiche