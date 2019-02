<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt </span>:<br><span style='color:red;'>3.140 nouveaux postes pédagogiques pour la prochaine rentrée professionnelle</span>

La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tissemsilt a réservé 3.140 nouveaux postes pédagogiques pour la prochaine rentrée prévue le 24 février courant, a-t-on appris dimanche du directeur du secteur, Khaled Belkharoubi.

Il s’agit de 675 postes en formation résidentielle, 930 par apprentissage, 75 par les passerelles, 275 en cours du soir et 175 en formation selon des conventions. Il a été décidé aussi de réserver 360 postes aux femmes au foyer, 440 pour la formation qualifiante, 20 pour les détenus des établissements pénitentiaires et 190 en milieu rural. La prochaine rentrée professionnelle verra l’ouverture de 12 nouvelles spécialités de gestion du commerce en détail, ameublement, hôtellerie, restauration, hygiène, collecte et tri des déchets, maintenance des piscines, sculpture et installation de marbre, production de l’huile d’olives, installation des matériels de télécommunications, mécanique du sol, installation de plaques photovoltaïques et thermique, entre autres.

Ces spécialités ont été ouvertes dans le cadre de l’action du conseil de wilaya du partenariat qui comprend plusieurs secteurs et qui a fixé les besoins du marché du travail dans la région, notamment dans les domaines qui enregistrent une dynamique dont le bâtiment, les travaux publics, l’agriculture, l’énergie et le tourisme. La Direction de la formation et de l’enseignement professionnels a programmé, à l’occasion de la prochaine rentrée, la signature de trois conventions avec les groupes d’industries mécaniques «Tahkout» et de pâtes alimentaires «Amar Benamar» et la direction des services agricoles, pour la formation des stagiaires dans le cadre de l’apprentissage, a-t-on fait savoir.

En prévision de la prochaine rentrée, la direction du secteur a lancé, depuis début janvier dernier, l’opération de concrétisation du programme de sensibilisation portant sur des rencontres, des caravanes d’information, des portes ouvertes dans les établissements de jeunes et des zones éloignées et des émissions radiophoniques. La wilaya de Tissemsilt compte actuellement 10 centres de formation (CFPA) et un institut national spécialisé accueillant un total de 6.000 stagiaires répartis sur 20 filières.