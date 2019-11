<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>3 400 arrestations en un mois</span>

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé, en octobre, à l’arrestation de plus de 3.400 individus impliqués dans diverses affaires criminelles, ainsi qu’à la saisie de près de 38 kg de stupéfiants (cannabis), a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication du même corps de sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, ont traité, en octobre écoulé, 2.891 affaires qui se sont soldées par l’arrestation de 3.415 individus impliqués dans différentes affaires criminelles, précise le même communiqué. Le bilan indique que parmi les suspects, figurent 1.457 individus impliqués dans des affaires de détention et de consommation de stupéfiants et de psychotropes, 296 autres impliqués dans le port d’armes blanches prohibées et 1.662 autres impliqués dans d’autres différentes affaires. Parmi les affaires traitées, figurent 713 affaires relative à l’atteinte aux personnes, 360 autres liées à l’atteinte aux biens, selon le même communiqué qui ajoute que concernant les délits et crimes liées à la famille et aux bonnes mœurs, les mêmes services ont traité 23 affaires, 451 autres liées aux délits et crimes contre la chose publique, ainsi que 71 affaires liées aux crimes à caractère économiques et financier. Pour ce qui est des affaires de port d’armes blanches prohibées, figurent 285 affaires impliquant 296 individus mis en cause ayant été présentés devant les juridictions, dont 55 mis en cause ont été placés en détention provisoire, lit-on dans le communiqué. S’agissant de la lutte contre les stupéfiants, 1.265 affaires impliquant 1.457 individus, ont été traitées, ce qui a permis la saisie de 37,849 kg de cannabis, de 14.068 comprimés psychotropes, d’un gramme (1 g) de cocaïne, de 08,43 g d’héroine, de 95,37 g d’opium et de 04 flacons d’une solution anesthésiante.

En ce qui concerne les activités de la police générales et règlementation, les forces de police ont mené 209 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, où il a été procédé à l’exécution de 21 décisions de fermetures ordonnées par les autorités compétentes, ajoute le bilan. Dans le cadre de la prévention routière, les services de sécurité ont procédé durant la période considéré au retrait de 6.571 permis de conduire suite à 20.541 infractions du code de la route. Le même bilan fait état de 80 accidents de circulation ayant entrainé deux (02) décès et 84 blessés, dont la cause principale demeure le non respect du code la route. Lesdits services ont mené 136 opérations de maintien de l’ordre, a précisé le communiqué.

Le communiqué fait état de 50.818 appels sur le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 ainsi que 999 appels sur le numéro vert 104. Par ailleurs, les services de la 4ème Sûreté urbaine de Scala relevant de la circonscription administrative de Bouzaréah ont récupéré en un temps record un véhicule d’un citoyen, victime d’une agression menée par trois individus. Ces derniers ont été arrêtés, indique un autre communiqué des services de Sûreté d’Alger. Après parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur mise en détention préventive, selon la même source.