<span style='text-decoration: underline;'>Clinique spécialisée en orthopédie et en rééducation de Misserghin</span>:<br><span style='color:red;'>3.793 séances de rééducation fonctionnelle pour les enfants handicapés</span>

La clinique spécialisée en orthopédie et en rééducation des victimes d’accidents du travail Misserghin (CSORVAT), a effectué 3.793 séances de rééducation fonctionnelle et 1.174 séances de rééducation orthophoniques au profit de 70 enfants, a-t-on appris de sources bien informées.

Ces séances sont dirigées par un kinésithérapeute et une orthophoniste. La clinique a aussi appareillé 50 enfants qui ont bénéficié de différentes prothèses. Cet établissement sanitaire relevant de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS), prend en charge également les autres couches de la société dont des ayants-droit, des retraités, des nécessiteux et des enfants handicapés moteurs. Cet établissement sanitaire dispose de 8 salles équipées de matériels de rééducation fonctionnelle très sollicitées, d’un internat de 24 lits, un atelier d’appareillage orthopédique, une unité médicale et une unité de rééducation fonctionnelle. Il est à noter que la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), a accordé depuis janvier 2017 à ce jour, 3.577 prises en charge (100%) pour les personnes à mobilité réduite. Les assurés en question, ont bénéficié de grands appareillages (prothèses, fauteuils roulants…) réalisés localement par l’antenne de l’Office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH). La CNAS prend en charge au total, 10.300 personnes à mobilité réduite à Oran.

H. Maalem