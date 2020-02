<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>3.862 patients ont passé des scanners au CHU en 2019</span>

Selon la Direction de la santé publique de Sidi Bel-Abbès, le service d’imagerie du CHU Abdelkader Hassani, a pris en charge 3.862 patients durant l’année 2019 pour examens de scanner répartis entre les 364 à l’IRM, 3.318 malades sont passés pour examens d’échographie et plus de 77.543 patients ont passé leurs examens. Ceci dit, que le service de radiologie des urgences est actuellement en panne. Ce qui a poussé la Direction du CHU à entamer les procédures nécessaires pour l’acquisition d’un nouvel équipement de radiologie dans les prochains jours.

En attendant, les malades admis aux urgences sont systématiquement affectés au service de radiologie du service de traumatologie et d’imagerie médicale afin d’être pris en charge, ajoute la même source. Concernant le laboratoire central des analyses qui a connu le problème de manque de réactifs, la Direction du CHU Abdelkader Hassani a pris ses dispositions afin de lancer des appels d’offres.

Autre soucis, la dégradation du CHU durant les récentes années, chose qui a poussé la direction de la DSP à entreprendre des travaux d’aménagement et de réhabilitation touchant plusieurs services à savoir ceux d’hématologie, d’encrinologie, la médecine légale, la médecine interne, le service pneumo-phtisiologie, et cette année, celui de la chirurgie générale. On prévoit aussi la réception incessante et durant ce premier semestre de 2020, des services de dermatologie, l’ORL, la réanimation médicale et l’incinérateur des déchets.

M.Bekkar