<span style='text-decoration: underline;'>GCM</span>:<br><span style='color:red;'>3 matches amicaux au menu</span>

Après un travail de 15 jours en bi quotidien dans des conditions particulières qui ont quelques peux perturbé cette préparation qui fort heureusement par la suite s’est poursuivis dans la sérénité.

Ainsi la dernière séance de la journée de jeudi dernier s’est terminé dans le bassin de la piscine de l’OPOW de Mascara ce qui était une aubaine pour les joueurs pour se relâcher avant de prendre un repos de deux jours bien mérité car il faut avouer que le groupe a été soumis a une forte charge par le staff technique composé par Osmane Abderahmane et son adjoint Zaim Sid Ahmedla sans omettre Kaidelma Laouni qui a a sa charge la préparation quatre gardien de but, ceci dit tout le monde s’est donné rendez vous dimanche prochain pour poursuivre la préparation du prochain exercice qui arrive a grand pas cependant cette reprise des entrainements sera illustré par l’entame du cycle des matchs amicaux ou a ce sujet Zaim Sid Ahmed nous a confié que trois matchs sont inscrits dans le programme mais les équipes restent a désigner la même source nous dira qu’ au cours de ces joutes amicales chacun des joueurs aura un temps de jeu de 50 a 70 minutes enfin le véritable point noir est la blessure de l’attaquant Kouriba Hichem qui vient du SAMohammadia et selon les dires du coach Osmane jusqu’à mercredi dernier aucun des dirigeants ne s’est déplacé au domicile du joueur pour s’enquérir de sa blessure .

B.Berhouche