<span style='text-decoration: underline;'>De nombreuses entreprises confrontées à ce problème </span>:<br><span style='color:red;'>3 millions de départs à la retraite en 2017</span>

Le nombre de retraités a atteint la barre de 3 millions durant l’année 2017, a fait savoir hier sur les ondes de la Radio nationale, Djawad Bourkaib, Directeur général de la Sécurité sociale au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Il s’agit des départs massifs à la retraite qui inquiètent tant la Caisse nationale des retraites (CNR) et les entreprises publiques qui sont les plus concernées par cette hémorragie. Ce mouvement a été suscité par le texte de Loi de finances 2017 qui avait proposé de prolonger l’âge de départ à la retraite à 65 ans. Pour l’instant, cette proposition a été suspendue jusqu’à 2019. Une autre situation aussi inquiétante: Le grand nombre de travailleurs qui s’activent dans le secteur informel et qui refusent de cotiser à la CNR. Cette situation menace la Caisse de subir une faillite.

L’intervenant sur les ondes de la Radio nationale a indiqué par ailleurs, que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNAS), gère les dossiers de 3 millions de départs en retraite. «C’est naturellement autant de cotisants à compter en moins et de manque à gagner pour la Caisse dont les dépenses s’élèvent annuellement à près de 200 milliards de dinars, a-t-il fait savoir.

Aussi, en conformité avec la nouvelle loi en vigueur, les départs selon régime de la retraite proportionnelle, se sont clôturés au 31 décembre 2016, de même que les assurés ayant atteint l’âge de 60 ans.

Autre chiffre avancé, le nombre de cartes Chiffa délivrées et qui s’élève à ce jour à 36 millions de cartes au niveau national.

Commentant la menace de grève, annoncée pour aujourd’hui mercredi par les pharmaciens d’officines, mais gelée après une rencontre, lundi dernier, de leurs représentants au ministère de la Santé, M. Bourkaïb assure qu’aucune décision de révision du système de rémunération relative à la vente de médicaments génériques, objet du mécontentement de ces derniers, n’avait encore été prise.

Il n’y aura pas, «pour le moment» déclare-t-il, de changement du système de rémunération tel qu’il est inscrit dans la convention.

Il annonce, d’autre part, que des discussions vont se poursuivre avec les professionnels à l’effet «d’améliorer» le dispositif du tiers payant et de faciliter ainsi l’accession des citoyens au médicament. Il est à rappeler dans ce cadre, que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, était intervenu, dimanche dernier, pour affirmer en premier qu’aucune mesure de suppression de la majoration de la marge bénéficiaire des officines sur la vente des médicaments génériques n’avait été prise. Cette décision a poussé les pharmaciens à geler leur mouvement de grève annoncée pour le 12 juillet prochain.

Alger: Samir Hamiche