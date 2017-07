<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>3 morts et 11 blessés dans deux accidents de la route</span>

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et onze (11) autres ont été blessées dans deux accidents de la route survenus dans la wilaya de Relizane, a-t-on appris vendredi auprès de l’Unité principale de la Protection civile.

Le premier accident est survenu vendredi à l’aube (03h00) au niveau de la route nationale no 23 dans la commune de Dar Ben Abdallah (Zemmora) suite à une collision entre deux véhicules utilitaires, faisant deux (2) morts et cinq (5) blessés, a précisé à l’APS l’officier de permanence au sein des mêmes services, le lieutenant Cheikh Chaib Eddour Youcef.

Le second accident est survenu jeudi soir au niveau du chemin de wilaya no 18 dans la commune de Oued Essalem (Mendes) suite au renversement d’un tracteur, faisant un (1) mort et 6 blessés.

Les agents de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers secours et évacué les blessés vers les structures sanitaires de Mendes et Zemmora. Les services de sécurité compétents ont ouvert des enquêtes sur les deux accidents.