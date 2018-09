<span style='text-decoration: underline;'>M’sila </span>:<br><span style='color:red;'>3 morts et 3 blessés dans un accident de la route à Ain El Melh</span>

Trois (03) personnes ont trouvé la mort et trois (03) autres ont été blessées dans un accident de la route survenu samedi après midi sur la route nationale (RN) N 70 dans son segment reliant le communes d’Ain El Melh et Bir El Feda dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. L’accident a eu lieu suite à une collision entre deux (02) véhicules touristiques causant la mort sur place de trois personnes, a précisé la même source, ajoutant que les éléments de la protection civile, aussitôt sur le lieu de l’accident, ont dispensé les premiers soins aux personnes blessées et évacué les corps sans vie des victimes à la morgue de l’hôpital d’Ain El Melh. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité concernés pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident.