<span style='text-decoration: underline;'>Bredeah (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>3 morts et 6 blessés dans un grave accident de la route</span>

Il ne se passe pas un jour sans que les accidents de la route ne fassent de nouvelles victimes. Avant-hier, Oran a été le théâtre d’un grave accident de la route qui a coûté la vie à 3 personnes dont deux jeunes à la fleur de l’âge. En effet, il était 22h sur la RN2 reliant Oran à Ain Temouchent plus exactement sur un tronçon de la localité de Bredeah, quand deux véhicules de marque Sang Yong et Chevrolet sont rentrés en collision.

Le choc était d’une telle violence que les deux véhicules ont été totalement endommagés. Le bilan est lourd : Deux jeunes âgés de 18 ans et un homme de 38 ans souffrant de diverses blessures ont rendu l’âme sur place, alors que 06 personnes âgées entre 16 et 48 ans souffrant de blessures au niveau de la tête, l’épaule et le dos ont reçu, sur place, les soins nécessaires prodigués par les éléments de la protection civile avant d’être évacués vers le service des Urgences Médicales du CHUO.

Alors que les dépouilles ont été transférées à la morgue, 04 ambulances et une vingtaine de pompiers des unités de Missegherine, Boutlilis et Ain El Beida ont été mobilisées pour secourir les blessés. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances de cet accident meurtrier qui vient encore une fois endeuiller des familles. Il est à rappeler que la Rn2 reliant Oran à Ain temouchent est un véritable point noir en matière de sécurité routière vu le nombre d’accidents enregistrés périodiquement sur cette route à double voie.

L’année dernière et à cette même période, une famille venue d’une wilaya de l’est a été décimée dans un tragique accident de la route non loin de Boutlilis. A signaler que cette route enregistre un important trafic routier compte tenu de centaines de véhicules qui rejoignent quotidiennement les plages de Madagh, Cap blanc, Bouzedjar ainsi que les plages de la wilaya de Tlemcen. Les automobilistes sont appelés a faire preuve de vigilance et respecter le code de la route pour circuler en toute quiétude et arriver sains et saufs à destination.

Fethi Mohamed