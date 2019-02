<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen </span>:<br><span style='color:red;'>3 narcotrafiquants arrêtés et plus de 50 kg de kif saisis</span>

Trois (03) narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 50 kg de kif traité ont été saisis vendredi dans la wilaya de Tlemcen par des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté, le 22 février 2019, à Tlemcen et Ghazaouet /2ème RM, trois (03) narcotrafiquants et saisi (50.5) kilogrammes de kif traité», a précisé la même source. Par ailleurs, un détachement de l?Armée nationale populaire a appréhendé à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6ème RM, 43 orpailleurs, et saisi un véhicule tout-terrain, huit détecteurs de métaux, quatre groupes électrogènes et onze marteaux piqueurs, a ajouté la même source. Dans le cadre de la lutte contre l?immigration clandestine, des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Tiaret/2ème RM, six immigrants clandestins de différentes nationalités, a relevé la même source.