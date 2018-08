<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse</span>

Un dispositif de prévention tendant à éviter au cheptel bovin de contracter la fièvre aphteuse ayant fait son apparition dans dix wilayas, où deux cents cas ont été enregistrés, a été mis en œuvre par l’inspection vétérinaire de wilaya relevant de la Direction des services agricoles, à l’instar des autres régions.

Ainsi, depuis quelques jours, l’opération de vaccination contre la fièvre aphteuse a été lancée dans la wilaya de Mostaganem. Elle doit toucher plus de dix mille têtes de bovins. Aucun cas de cette pathologie n’a été enregistré dans la wilaya. Cependant, la vigilance est de mise.

Tout cas suspect doit être signalé immédiatement. A titre d’information, la fièvre aphteuse qui a pour causes principales les conditions d’hygiène dans les élevages et l’absence de vaccination du cheptel, est une maladie virale éruptive épidémique et contagieuse reconnaissable à plusieurs symptômes, entre autres lancés de salivation chez l’animal.

La maladie atteint trois parties du corps de l’animal, la gueule, les pieds et les mamelles. La maladie se manifeste sous forme d’aphtes au niveau des parties touchées. Les abattoirs et les marchés sont soumis à une surveillance nécessaire par les services concernés. Ainsi, les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation à la fièvre aphteuse. Cependant, les éleveurs doivent se conformer aux orientations et conseils fournis par les vétérinaires.

Charef.N