<span style='text-decoration: underline;'>Hamou Ali (éducateur sportif en France)</span>:<br><span style='color:red;'>30 années d’expérience et toujours bon pied, bon œil !</span>

Monsieur Hamou Ali semble ne point connaître les avatars de la vie sportive qui pourtant sont semés d’embûches et cela à toutes les latitudes.

Hamou avec son éléve championne de france 2019 © Ouest Tribune





Ce dernier, ne veut point s’arrêter en si bon chemin et continuer une aventure qui est devenue par le temps son véritable sacerdoce. Un éducateur doublé d‘un grand sportif qui a mis ses compétences au profit de toute la gente sportive y compris les loisirs et autres compétitions de haut niveau. M .Hamou a plus de trente ans d’expérience dans ce giron avec une compétence qui a dépassé les frontières avec un parcours professionnel sportif des plus accomplis. Pour son baptême de feu, il sera déjà sur le pont en créant en en 1986 l’Association << Le Cercle Wushu >> ( Paris 9ème ), il récidivera en étant aussi le créateur en 1991, d’une autre Association << Wulin >> ( Paris 15ème) avant de créer aussi l’Association << Alliance >> ( Paris 19ème ), entre– temps, il était éducateur sportif du côté de l’ Association Sportive KFC (78 La Celle St Cloud ) et ce, de 1990 à 2007 avant de jeter son dévolu à partir de 2004 jusqu’alors en tant que responsable pédagogique dans le Club Courbevoie Kung Fu , ce team des Arts Martiaux compte en son sein près de 200 adhérents et non des moindres avec toutes les catégories y compris la classe biberon (quatre ans et demi), avec ses deux professeurs à leur tête Madame XIE Han ( diplômée de l’institut des sports de Pékin. Cette dernière a aussi à son actif une formation en médecine traditionnelle chinoise et étant en Hexagone depuis 1990. Hamou Ali a dans ses cordes, l’ intronisation de cours de Sanda et de Taolu ( technique) qui riment avec compétitions et activités de loisirs rehaussant chaque année ce club dans les compétitions régionales et nationales et cela, dans toutes les catégories, un vrai parcours du combattant pour ce sportif qui est toujours sur son trente et un qui semble s’investir tous azimuts sur d‘autres horizons comme ceux sur les mesures de sécurité et d’hygiène en salle. Il a mis aussi un dispositif de développement cognitif et de l’ habileté motrice, il met en valeur une pédagogie adaptée sur les plans de loisirs, compétitions, en mode enfants, adultes et Handisport, formateur CQF/DEJEPS Fédération Française de Wushu (pôles formation et grades), jury d’examens, élaboration et planification des cours (tous niveaux), organisation manifestations sportives sans oublier la préparation physique et technique (compétitions, passages de grade, formations d’instructeur), une vraie mine d’or et de savoir, tous dédiés à la gloire du sport et des loisirs et ce, dans un but bien défini à savoir mettre sous les sunlights et les compétences et les initiatives et cela, dans tous les domaines. A rappeler, que M .Hamou a comme diplômes le CACES 1, 3, 5 << ergonomie: sécurité logistique (2006) sans oublier le diplôme d’état Jeunesse et Sport (DEJEPS (BAC + 2), acquis en 1996. Ajoutons aussi, qu’ il affectionne d’autres langues étrangères que sont l’anglais et l’ espagnol, une boulimie hors normes qui s’ apparente à ses capitaines au long court qui contre vents et marées, ont décidé d’aller de l’avant avec le vent en poupe et cela pour arriver à bon port synonyme d’avoir accompli leur mission avec une satisfaction qui est celle d’être au service d’autrui.

A.Remas