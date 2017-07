<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>30 feux de forêts enregistrés et 67 hectares partis en fumée</span>

Trente (30) feux de forêts ont été enregistrés depuis le début du mois de juin dans la wilaya de Bouira, où 67 hectares du couvert forestier ont été ravagés par les flammes durant la même période, selon le conservateur des forêts de la wilaya de Bouira .

Ces trente feux ont eu lieu durant la période allant du 1er juin au 15 juillet à Dirah, Ouled Rached (Sud), Aïn-Bessem, Lakhdaria, Maâla, Ridane (Ouest), Bordj Okhriss (Sud), Haïzer (Est), Bouira et Sour El-Ghozlane (Sud), où les gardes forestiers sont intervenus et ils ont maîtrisé tous les feux, a expliqué, M. M Omar Ben Souiah . Ce nombre d’incendies est en baisse par rapport aux saisons estivales précédentes et par rapport aux autres wilayas, a noté le même responsable. Il a par ailleurs déclaré que «le facteur vent et la température très élevée avaient rendu difficile la tâche aux gardes forestiers, comme cela a été le cas récemment près de Bordj Okhriss, où nos éléments sont restés mobilisés pendant plus de 48h, car l’incendie risquait de reprendre dans des lieux différents». «Mais malgré des conditions difficiles, nos éléments ont pu maîtriser l’ensemble de ces incendies, grâce notamment à l’existence de tout un réseau de routes forestières» , a ajouté M. Ben Souiah, qui n’a pas écarté la «probabilité d’une piste criminelle dans ces incendies, tout en évoquant le cas notamment du feu qui s’est déclaré le 16 juillet dernier près de la commune de Sour El-Ghozlane, où des pyromanes ont été identifiés». «Les auteurs de l’incendie de Sour El-Ghozlane ont été identifiés. Il s’agit d’un groupe de jeunes connu de nos services pour leur activité dans le domaine du charbon. Ces derniers ont incendié cette forêt pour tirer du charbon et ils seront poursuivis en justice pour leur acte» , a précisé la même source.