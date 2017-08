<span style='text-decoration: underline;'>2ème session extraordinaire de l’APC d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>30 milliards pour les entreprises de collecte des ordures ménagères</span>

Les élus de l’APC d’Oran, tiendront ce jeudi 24 août 2017, leur 2ème session extraordinaire pour adopter 18 dossiers dont celui relatif aux dettes de l’administration communale envers les entreprises conventionnées pour la collecte des ordures ménagères.

Il s’agit d’un montant de 30 milliards de centimes que l’APC a dégagé, pour mettre fin à un épineux problème ayant conduit à une grève des camions, acquis dans le cadre de l’ANSEJ par une centaine de jeunes entrepreneurs. Il est vrai que cette décision mettra un terme aux disfonctionnements de la Division de l’hygiène qui se débat dans des problèmes inextricables, de maintenance de son parc automobile, surtout ses camions à benne tasseuse, immobilisés par des pannes récurrentes dues «au manque de pièces de rechange». Ce qui oblige les responsables à recourir au secteur privé. La récente grève des gérants privés, a provoqué de fortes inquiétudes de la population des cités, des douze délégations communales, envahies par l’amoncellement de détritus où proliféraient des nuées d’insectes, des rats et des meutes de chiens errants.

Cette session extraordinaire, dont les travaux seront présidés par Mme Bouamama Mokhtaria, sera mise à profit, pour débattre des autres points inscrits à l’ordre jour, notamment la prime de l’Aïd El-Adha estimée à 4000 DA, pour chacun des 7000 agents et cadres communaux, la réalisation d’un groupe scolaire de douze classes à Canastel, le revêtement de la voirie dans le vieux Canastel, l’aménagement urbain au lieu dit le Rocher, les subventions octroyées à l’EPIC «ERMESO», la régie communale de démolition et d’enlèvement des carcasses l’Entreprise ORAN VERT, à la régie autonome des Pompes Funèbres.

Abdallah.B