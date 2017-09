<span style='text-decoration: underline;'>Hygiène et salubrité publiques </span>:<br><span style='color:red;'>30 opérations de dératisation dans les sites insalubres</span>

Dans son dernier bulletin périodique de la dernière semaine du mois d’août, le Bureau d’Hygiène Communal de l’APC d’Oran, fait état de ses opérations engagées dans les différents quartiers des délégations communales, pour faire respecter les normes d’hygiène dans les établissements à caractère alimentaire notamment.

Le programme a touché tout particulièrement les cités des secteurs urbains El Amir, Othmania, Ibn Sina, Sidi Bachir, Es Seddikia, El Mokrani, El Othmania, El Menzah, Bouamama, El Makkari et El Badr. Au cours de cette période, les agents et les inspecteurs ont ainsi effectué 31 actions de contrôle au niveau de certains commerces, notamment des salons de thé, gargotes, pizzerias, de magasins d’alimentation générale, poissonneries, boucheries et des boulangeries-pâtisseries. Ils ont rappelé à l’ordre six commerçants de restauration rapide, un pâtissier, deux boulangeries et pâtisseries et deux épiceries. Les locaux contrôlés, présentaient des insuffisances en matière du respect du cahier de charges, portant sur l’absence de conservation des produits, mis en vente aux consommateurs. Les inspecteurs d’hygiène et de salubrité publiques, ont dressé six procès-verbaux. Ces mises en demeure seront suivies par des décisions de fermeture des commerces incriminés, en cas de non prise en charge des problèmes signalés. D’autre part, il a été enregistré, 30 opérations de dératisation aux alentours des marchés et des habitations insalubres. S’agissant de l’assainissement de l’environnement, le bureau d’hygiène de l’APC d’Oran, a éradiqué 17 décharges sauvages et contrôlé 17 autres points de collecte d’ordures ménagères dans les sites appropriés. Enfin, sept bains-douches et trois de salons de coiffure, ainsi qu’une salle de fêtes, ont été inspectés au cours de cette même période. A cet effet, un bain douche a fait l’objet d’une proposition de fermeture pour manquement aux règles d’hygiène, par le BHC de la commune d’Oran.

Abdallah.B