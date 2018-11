<span style='text-decoration: underline;'>Violences après la rencontre USMA/CS Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>30 personnes arrêtées et 10 policiers blessés</span>

Trente (30) personnes ont été arrêtées et 10 policiers ont été blessés suite à des violences ayant entaché la fin de la rencontre qui a opposé, jeudi soir, l’USMA au CS Constantine pour le compte de la 15 et dernière journée aller du championnat de Ligue 1 Mobilis de Football, a annoncé vendredi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

«A u terme de la rencontre qui s’est déroulée, jeudi soir, au stade Omar Hamadi de Bologhine, des personnes ont porté atteinte à l’ordre public et saccagé des biens publics, ce qui a nécessité l’intervention des services de police, a précisé le communiqué de la DGSN, indiquant que l’opération s’est soldée par l’arrestation de 30 suspects pour trouble à l’ordre public et détention de drogue. 10 policiers ont été blessés et aucun supporter n’a été blessé. 18 policiers et 22 supporters ont été blessés, avait annoncé mercredi la DGSN, précisant que 10 véhicules de la sûreté, un véhicule appartenant à un particulier et une ambulance de la protection civile ont été saccagés suite à des échauffourées qui ont éclaté à la fin de la rencontre qui a opposé ,mardi au stade du 5 juillet à Alger, le MCA à l’USMBA (0-1) pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1 de football.