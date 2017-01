<span style='text-decoration: underline;'>Direction de l’inspection de travail régionale</span>:<br><span style='color:red;'>30 plaintes contre les employeurs par jour</span>

L’inspection régionale du Travail, d’Oran, enregistre quotidiennement plus de 30 plaintes par des travailleurs contre leurs employeurs, après plusieurs séances de réconciliation entre les deux parties, 10 dossiers atterrissent devant la justice.

Les plaintes déposées sont en priorité contre les entreprises en bâtiment. Selon un responsable au niveau de cette direction «Au moins 90 % des entreprises des wilayas, dans l’Ouest du pays, ne respectent pas les normes d’organisation interne. Les dispositifs internes que doivent respecter les entreprises sur le terrain, ils ne sont pas respectés dans la plupart des sites visités par les brigades de l’inspection du travail». Ce même interlocuteur déplore les négligences dont font preuve les responsables chargés de la gestion de ces entreprises, rappelant que de nombreux procès-verbaux ont été établis au sujet des infractions constatées et des copies ont été transmises aux autorités de tutelle pour information et suivi. En 2015 plus de 5975 dossiers de litige entre employés et employeurs ont été déposés au niveau de l’inspection du travail, dont 210 ont pu être réconciliés et 4385 ont été traduits en justice, par contre 1380 dossiers dont les plaignants ne sont pas retournés. En début de l’année 2016, 1693 dossiers ont été déposés dont 50 ont été réconciliés, 1331 traduits en justice. En 2016 plus de 16.000 plaintes relatives à la relation de travail employé-employeur. En effet, selon ce même interlocuteur, ces plaintes ont été déposées par des employés contre leurs employeurs auprès des 9 bureaux de réconciliation répartis sur les wilayas d’Oran, Mascara, Sidi Bel Abbès, Ain Témouchent, Mostaganem et Tlemcen, et qui concernent les conflits individuels émanant des secteurs, privé et public, et dont la plupart ont été déposés par des travailleurs en exercice ou licenciés n’ayant pas bénéficié de leurs droits. Pour la wilaya d’Oran, lesdits services ont reçu près de 9.200 plaintes dont les causes principales sont relatives à la révision du régime indemnitaire, à l’exercice du droit syndical, à la protestation de l’encadrement ou au statut particulier. Selon toujours la même source, l’inspection du Travail a reçu, dans la même période, près de 35.200 travailleurs, représentants de travailleurs et représentants d’employeurs, qui se sont déplacés pour déposer plaintes, ou pour des informations et des conseils. Ainsi, les inspecteurs du Travail ont visité près de 41.300 lieux de travail, totalisant un effectif de près d’un million de travailleurs, dont 9.319 lieux de travail totalisant 3.320.000 employés, ont été visités, dans la wilaya d’Oran. Suite à ces visites, il a été établi près de 27.000 actes juridiques dont 16.842 mises en demeure, 3.943 procès-verbaux d’infraction, et 6.931 observations. Le bilan fait état de 6.000 actes juridiques dont, 915 P.V, 3.295 mises en demeure et 1.952 observations.» « Parmi les infractions relevées lors des inspections, figurent l’absence des espaces de récupération au profit du personnel, l’absence de médecine du travail et le recrutement des travailleurs sans consultation médicale sélective. De ce fait, les travailleurs sont exposés à de multiples risques», ajouta-t-il, avant d’évoquer les maladies professionnelles dont les effets se répercutent non seulement sur la santé du travailleur, mais également sur la productivité de l’entreprise et l’économie nationale. Pour sa part le docteur Houari Yacine du centre rééducation fonctionnel d’El Hassi nous précisa «417 malades ont été opérés dont 30 pour accidents de travail. Quant à 5677 malades nécessitent des soins de rééducation dont 500 à cause d’accidents de travail.»

A. Yasmine