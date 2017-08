<span style='text-decoration: underline;'>Alors qu’un mort a été déclaré à Boumerdès </span>:<br><span style='color:red;'>30 victimes et 12 habitations endommagées à Bouira</span>

La canicule qu’enregistre le pays depuis quelques jours a accentué les feux de forêts. Un incendie de forêt a endommagé, dans la nuit de lundi à mardi, une douzaine de maisons dans la commune montagneuse de Maâlla (Ouest Bouira).

A Boumerdes, un jeune homme de 20 ans est mort après avoir été encerclé par les flammes. Le feu s’est déclaré lundi après-midi près des villages Bouguezzine et Laghoual relevant de la municipalité forestière et montagneuse de Maâlla, située sur les hauteurs de Lakhdaria à l’ouest de Bouira. Il a causé des brûlures ainsi que des asphyxies à une trentaine de personnes. Attisées par le vent, les flammes ont atteint ces deux villages vers 20 heures, endommageant une dizaine de maisons. Les personnes touchées ont été évacuées à l’hôpital de Lakhdaria, selon les services de la protection civile. «Toutes les personnes touchées ont quitté l’hôpital, excepté une femme ayant subi des brulures de troisième degré. Cette dernière a été évacuée vers l’hôpital de Douéra (Alger) pour recevoir les soins nécessaires», ont-ils expliqué sur place.

Les flammes ont endommagé une douzaine d’habitations et causant la perte d’une quinzaine de têtes ovines, deux têtes bovines ainsi que trois ânes. Quatre voitures ont été également endommagées par les flammes, a-t-on constaté sur place. Mardi matin, le feu a été éteint après l’intervention des unités de la protection civile. Une colonne mobile était toujours sur place, a-t-on constaté. «Les services concernés tentaient d’établir le bilan», a expliqué à l’APS, le chargé de la communication de la direction de la protection civile de Bouira, le capitaine Rahmani Raouf.

Les habitants de Bouguezzine et Laghoual ont vécu une nuit infernale et les dégâts auraient été plus lourds sans l’intervention des brigades de la protection civile, a indiqué un des habitants du village. A rappeler que durant la semaine allant du 6 au 12 juillet, la direction générale des forêts a recensé une perte de 1500 hectares. Parmi les surfaces détruites, figurent 372 hectares de forêts, 594 hectares de maquis et 535 hectares de broussaille.

Le département indique que c’est une moyenne de 46 incendies par jour et une superficie de 470 hectares par foyer, soit un total de 322 foyers. Le département de la protection des forêts précise dans un communiqué, que depuis le début le premier juin et jusqu´au 12 juillet, 550 foyers d´incendie ont été signalés à travers toutes les wilayas du pays, réduisant en fumée plus de 2580 hectares. Les wilayas de Béjaia, Tizi-Ouzou, Sétif, Médéa, Skikda, Ain Defla, Saida, Jijel et Sidi Bel Abbès demeurent les plus touchées par ce fléau destructeur.

Alger: Wahida Oumessaoud