<span style='text-decoration: underline;'>La gare routière du Caroubier à la veille de l’Aïd</span>:<br><span style='color:red;'>300 départs supplémentaires</span>

Jour de grande affluence à la gare routière du Caroubier à l’est d’Alger. Depuis quelques jours, les lieux ne désemplissent pas de voyageurs pressés de rejoindre leurs familles en prévision de l’Aïd.

Pour faciliter le déplacement des citoyens vers différentes régions du pays à partir de la capitale Alger, la Société d’exploitation et de gestion de la gare routière d’Alger (Sogral), a décidé d’augmenter les départs afin d’assurer le transport durant l’Aïd El Adha, et de faciliter le déplacement des personnes désireuses passer cette fête auprès de leurs familles qui résident en dehors d’Alger.

Pour sa part, le Président directeur général de la Société Azeddine Bouchehida, a indiqué que «la société va assurer plus de 1100 départs par jour, en prévision de l’Aid El Adha, soit 300 départs supplémentaires afin de faire face à l’importante affluence des voyageurs et pallier le manque de moyens de transport durant cette période», soulignant qu’un service minimum sera assuré pour les destinations de moins de 150 kilomètres, outre la programmation de départs pour les longs trajets enregistrant plus de 10 réservations.

D’autre part, le PDG de SOGRAL a tenu à rassurer les citoyens, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir le transport de plus de 40.000 voyageurs devant affluer vers la gare routière les jours précédant l’Aid. Il a cité entre autres, les mesures de renforcement du réseau de caméras de surveillance au niveau de cette structure avec l’installation de plus de 30 caméras, la récente ouverture d’une agence bancaire, le renforcement du dispositif de vente électronique des réservations et l’acquisition de nouveaux camions pour l’hygiène et la propreté au sein de la gare.

M. Bouchehida a annoncé par ailleurs, l’ouverture en septembre, de nouvelles gares routières au niveau des wilayas de Blida, Tlemcen et Chlef, indiquant que dix-sept nouvelles gares routières étaient prévues pour le deuxième semestre 2018. La gare routière du Caroubier peut assurer plus de 1200 départs par jour selon le même responsable.

Alger: Wahida Oumessaoud