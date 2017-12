<span style='text-decoration: underline;'>En raison d’un «bilan négatif»</span>:<br><span style='color:red;'>300 laboratoires privés de financement</span>

Le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelhafid Aourag, a indiqué que le financement de 300 laboratoires de recherche ayant présenté un «bilan négatif» au cours des dernières années avait été suspendu.

«Le ministère a décidé de suspendre le financement de 300 laboratoires de recherche en raison d’un bilan d’activités négatif au cours de la période 2014-2016», a précisé M. Aourag dans une déclaration à l’APS en marge de la session annuelle du Conseil national d’évaluation de la recherche et du développement technologique au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il ajouté que certains de ces laboratoires «risquent la fermeture». «Ces laboratoires ont deux ans pour améliorer leurs résultats avec leurs propres moyens et sans financement», a affirmé le responsable, précisant que «la prochaine évaluation se fera selon 120 critères internationaux utilisés dans de grands pays comme les Etats-Unis d’Amérique en vue de mesurer l’apport du programme de recherche au développement technologique et économique». Intervenant lors des travaux du Conseil national, M. Aourag a annoncé que les services du ministère de l’Enseignement supérieur avait procédé entre 2014 et 2016 à l’évaluation de 1.207 laboratoires de recherche, précisant que 70% de ces laboratoires avaient présenté un «bilan positif». Le responsable a dressé un «bilan positif» du développement de la recherche scientifique en 2016, affirmant que «l’Algérie arrive en deuxième position dans le monde en termes d’évolution du nombre de publications scientifiques dont 91% concernent les sciences et technologies».