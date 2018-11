<span style='text-decoration: underline;'>Préparation JO-2020 et JM-2021</span>:<br><span style='color:red;'>«300 milliards de centimes déjà débloqués par le gouvernement»</span>

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a annoncé samedi qu’une enveloppe d’une valeur de 300 milliards de centimes a été déjà débloquée par le gouvernement pour accompagner l’élite nationale en vue des prochaines échéances, notamment les Jeux olympiques JO-2020 à Tokyo et les Jeux méditerranéens JM-2021 à Oran.

«Suite à la décision du président de la République d’accorder une enveloppe de 400 milliards de centimes aux athlètes de l’élite nationale en vue des JO-2020 à Tokyo et des JM-2021 à Oran, le ministère a reçu une première tranche de 300 milliards de centimes, en attendant le reste de ce financement qui sera étalé sur trois ans (2019, 2020 et 2021)», a déclaré Hattab à Alger lors d’une rencontre avec les directeurs de la Jeunesse et des Sports des 48 wilayas. Selon le ministre, «cette aide sera consacrée aux 23 fédérations sportives olympiques susceptibles de ramener des médailles lors des rendez-vous de Tokyo et d’Oran». «Les résultats enregistrés par nos sportifs lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2018 nous ont donné une idée sur les capacités de chacun de nos athlètes ainsi que sur le travail accompli par leurs fédérations respectives afin d’arrêter une feuille de route en vue des prochaines échéances», a dit Hattab. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a présidé samedi une rencontre avec les directeurs de la Jeunesse et des Sports (DJS) au niveau des 48 wilayas du pays pour passer en revue les grands axes de la politique nationale et du programme du secteur.