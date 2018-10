<span style='text-decoration: underline;'>Selon Ali Haddad </span>:<br><span style='color:red;'>300 millions d’emplois devraient être créés d’ici à 2050 dans le MENA</span>

Le Forum des chefs d’entreprises a pris part hier à Athènes en Grèce, aux travaux du 3ème Sommet UE-Monde Arab. Ainsi, Ali Haddad, président du FCE, a appelé la communauté d’affaires de cette grande région «de réfléchir ensemble à la mise en place de cadres d’échange et de rapprochement plus adaptés entre les hommes d’affaires et opérateurs économiques de nos pays respectifs.»

Selon Ali Haddad qui intervenait lors des travaux de cet événement important, il faudra inno-ver en matière de création de nouveaux espaces d’action et de concertation. Ceci, estime-t-il, «parce que nous sommes convaincus que le monde de l’Entreprise et les intérêts économiques mutuels bien compris, sont un élément de renforcement et de garantie de la stabilité de la sécurité et de l’esprit de bon voisinage». Pour lui, les potentiels et les opportunités de coopération mutuellement bénéfiques, sont nombreux et importants. «La pluralité et la diversité des richesses dont dispose chacun de nos pays, nous permettent l’ambition de concrétiser et d’accumuler des acquis substantiels dans des délais raisonnables», souligne le patron de patrons.

Il nous faut, indique M. Haddad, cibler des domaines de coopération porteurs de grande valeur ajoutée et d’intérêts partagés. «A ce titre, nous pensons, pour notre part, que les économies de demain et de l’après-pétrole sont un sujet qui peut révéler et fédérer des synergies réelles et porteuses de perspectives communes», précise Ali Haddad qui dira encore que pour rendre pérenne et durable la sécurité et la stabilité, «les pays de notre grande région et à des degrés divers, se doivent de relever plusieurs défis communs: Parmi eux et en premier lieu, celui de donner des perspectives de progrès et de développement à leurs populations notamment la jeunesse, ensuite ceux liés à la sécurité alimentaire, énergétique et numérique».

Pour la région MENA, estime M. Haddad, les projections établies par les institutions financières internationales, estiment à 300 millions le nombre d’emplois qui devraient être créés d’ici à 2050. Il dira aussi que le développement durable, les transitions énergétique et écologique sont des domaines où il est possible d’envisager et d’entreprendre une coopération porteuse et équilibrée. «La coopération dans l’exploitation des ressources primaires devra cibler en même temps leur transformation permettant à leurs détenteurs d’en tirer le maximum de valeur ajoutée et à rémunérer équitablement le capital et le savoir-faire technologique investis», précise l’interlocuteur.

Nécessité de refondation de la coopération

Pour le patron des patrons, il est temps que nous envisagions une refondation profonde de notre coopération en axant nos efforts sur la construction d’écosystèmes communs d’innovation, de créativité, de formation, d’apprentissage, de promotion de l’entrepreneuriat notamment des jeunes et des femmes et de préservation de l’environnement et de notre planète. Pour ce faire, nous sommes appelés, souligne Ali Haddad, à forger des partenariats, dans la confiance, l’égalité et le respect mutuel, comme nous devons également densifier nos échanges et nos contacts et mettre en place des mécanismes permanents de consultations et d’échanges d’informations sur nos réalisations, nos expériences, nos attentes et nos ambitions. «Les cadres existants tels que les accords multilatéraux et bilatéraux signés par certains pays avec l’Union Européenne, les accords régionaux de coopération, les institutions des ensembles régionaux déjà constitués en Europe, en Afrique, au Maghreb, au Moyen Orient et autour de la méditerranée, sont autant d’espaces qui nous offrent la Plateforme d’instruments pour la mise en œuvre d’une coopération plus large et plus équitable», dira M. Haddad.

Par ailleurs, il dira que la conjoncture est également marquée par la réémergence, un peu partout dans le monde, des égoïsmes nationaux et des tentations de replis communautaires que nous devons considérer avec la plus grande lucidité. Les pays de la méditerranée, de l’Afrique et du Moyen Orient doivent refuser de se soumettre à cette fatalité. Ils doivent renforcer les mécanismes de dialogue et de concertation pour explorer les meilleures voies de coopération dans le respect mutuel et au bénéfice de tous les peuples de la région.

Pour Ali Haddad, la lutte contre le terrorisme et l’émigration clandestine, nécessitent certes, la mobilisation de moyens humains et matériels et des ressources financières conséquentes, mais les solutions aux problèmes de terrorisme, de radicalisme religieux et de l’immigration incontrôlée, sont aussi économiques et sociales. «L’expérience Algérienne dans ce domaine est, à ce titre, édifiante. Les autorités de mon pays ont exprimé à diverses occasions leur disponibilité à la partager avec d’autres pays pour en tirer les leçons significatives», lance le patron du FCE qui dira encore que dans les années 90’s, l’Algérie a vécu une tragédie des plus sombre et destructrice. Un terrorisme d’une furie meurtrière inobservée jusque-là s’est acharné sur le pays massacrant sans distinction aucune des dizaines de milliers de citoyens Algériens et étrangers, semant la désolation et détruisant avec une application inouïe les bases industrielles et les infrastructures socio-économiques du pays. «L’approche algérienne en matière de lutte contre le terrorisme avec ses trois dimensions complémentaires (politique, sécuritaire et sociale) et la démarche de réconciliation nationale», rassure M. Haddad qui estime qu’aujourd’hui, l’Algérie est perçue comme l’un des pays les plus stables de la région. Cette stabilité, cette paix chèrement acquise qui lui permet de faire sa transformation économique en toute sérénité, n’a été recouvrée qu’au prix d’efforts colossaux menés sur tous les fronts.

Alger: Noreddine Oumessaoud