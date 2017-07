<span style='text-decoration: underline;'>10ème édition du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA)</span>:<br><span style='color:red;'>31 films en lice</span>

La 10ème édition du Festival international d’Oran du film arabe (FIOFA), prévue du 25 au 31 juillet dans la capitale de l’ouest du pays, mettra en lice 31 films pour des prix sur les 500 qui étaient en compétition entre longs et courts métrages ainsi que documentaires.

Cette édition, dont l’ouverture est prévue le 25 de ce mois au théâtre de verdure d’Oran Hasni Chekroun au centre-ville, verra la présence d’une pléiade d’artistes arabes d’Egypte, de Syrie, du Maroc, du Liban, de la Jordanie et l’Algérie.

Au programme de cette compétition officielle, figurent 11 longs métrages dont les réalisateurs sont de différents pays arabes( Syrie, Maroc, Tunisie, Liban, Jordanie et l’Algérie). 10 courts-métrages sont (Mauritanie, Saudia, Maroc, Palestine, Liban, El Bahrein, l’Egypte et du Soudan), quant aux 10 documentaires (Algérie, Liban, Maroc, Tunis, Palestine et l’Irak), précisa le commissaire du festival Mr Seddiki Brahim. Un hommage sera réservé à l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, au comédien Hassen El Hassani, l’actrice Egyptienne Karima Mokhtar au Palestinien Bachar Brahim, à l’Algérienne Nadia Talbi au grand acteur Egyptien Azete El Allaili, à l’acteur algérien Hassen Benziari et aux Toulati Amjad. Les projections sont programmées au niveau des salles de cinéma (Maghreb, Saâda et la cinémathèque). Par contre, il est prévu des projections des films hors compétition en plein air (jardin citadin et à travers les plages de la wilaya d’Oran). Durant cette édition, le festival du film arabe se déplacera cette fois au niveau de trois wilayas de l’ouest (Mostaganem, Mascara et Aïn Témouchent) où des projections de films sont programmées qui seront suivies de conférences-débats.

Plusieurs personnalités du monde la culture arabe, ainsi que des Européens, ont été retenues pour siéger en tant que Jury dans les trois catégories de films.

A.Yasmine