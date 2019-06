<span style='text-decoration: underline;'>Adrar </span>:<br><span style='color:red;'>310.000 QX de blé dur déjà moissonnés</span>

Une moisson de 310.000 QX de blé dur a été jusqu’ici réalisée à travers la wilaya d’Adrar, a-t-on appris dimanche de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) d’Adrar.

De cette moisson, 250.000 QX de blé ont été récoltés dans les périmètres agricoles de la partie Sud de la wilaya, selon le directeur de la CCLS qui précise que 24.000 QX seront destinées aux semences et dont 7.000 QX ont été d’ore et déjà sélectionnés pour être attribués aux céréaliculteurs dès la mi-juillet prochain. Une moisson de 60.000 QX de blé dur a été réalisée jusqu’ici, dans le Nord de la wilaya, plus précisément dans la wilaya déléguée de Timimoune, notamment au niveau de l’exploitation agricole relevant d’une coopérative spécialisée dans la production et la commercialisation de céréales, qui a ensilé une partie de sa récolte et acheminera le reste à la station de sélection des semences au chef lieu de wilaya, a ajouté Mokhtar Hamdani Dans le but d’assurer la réussite de cette campagne Moisson-battage qui cible une superficie emblavée de 12.761 ha, dont 7.305 ha au Sud de la wilaya d’Adrar et 5.456 ha au Nord, la même source a fait part de la mobilisation de 46 moissonneuses-batteuses, dont 18 relevant du secteur privé, ainsi que de 27 camions de 20 et 10 tonnes de charge pour le transport de la récolte vers les points d’ensilage. Du fait de l’éloignement des exploitations des points des silos de la CCLS, cette dernière a prévu la mise en place de points d’ensilage provisoires à proximité des exploitations en vue de faciliter l’entreposage de la récolte avant son acheminement vers les entrepôts de la coopérative ou hors-wilaya , en cas de saturation des capacités locales.

Cette production est le fruit des efforts de 170 céréaliculteurs inscrits cette saison, selon la CCLS qui relève un rendement moyen de 40 QX/ha, avec un pic de 80 QX/ha dans certaines exploitations de la région de Tissabit (Nord d’Adrar). La filière céréalière a connu aussi, cette année, une amélioration de la «qualité» des céréales, selon M. Hamdani qui a lié cette amélioration à la disponibilité des semences à temps, le respect de l’itinéraire technique des cultures céréalières, l’irrigation régulière, et le respect des normes et règles préventives en matière d’utilisation des fertilisants.

La campagne moisson-battage, qui se poursuit dans la wilaya d’Adrar, a touché jusqu’ici 98% des surfaces céréalières de la partie Sud de la wilaya et 30% de celles localisées au Nord de la wilaya, un écart justifié par les conditions climatiques nécessaires à la maturation des cultures. Les services de la CCLS tablent, pour l’actuelle campagne de moisson-battage, sur la réalisation d’une production globale de 560.000 QX de blé dur, en nette hausse par rapport à la saison précédente où avait été engrangée une moisson de 340.000 QX de cette variété céréalière.