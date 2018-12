<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>320 logements pour Lamtar et Sidi Ali Boussidi</span>

320 logements pour Lamtar et Sidi Ali Boussidi

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés a achevé avant-hier, sa visite de travail au niveau des communes relevant de la daïra de Sidi Ali Boussidi.

C’est la treizième daïra visitée par Sassi Ahmed Abdelhafid dans son programme d’inspection des projets. A préciser que ce dernier toujours disponible est toujours à l’écoute des citoyens. La première étape de cette visite fut la commune de Lamtar avec l’inspection des trois projets de logements type LPL.

Il s’agit des 70, 40 et 20 logements en cours de réalisation et qui accusent un taux d’avancement des travaux estimé à 35 pour cent pour ces 130 unités et l’achèvement d’un autre projet d’une cinquantaine de logements LPL. Toujours à Lamtar, le wali a visité le nouvel EPH Hamadouche Abdelkader en inspectant plusieurs pavillons.

De Lamtar, la délégation se dirigea vers la commune d’Ain Kada et précisément à l’école primaire Ben Slimane Abdelkader qui a fait l’objet d’une opération de réhabilitation et d’équipement, notamment en éclairage à l’énergie solaire. Puis, à Sidi Dahou, le wali s’est rendu à l’EURL PRODERMA spécialisé dans la production des produits pharmaceutiques et qui emploie un nombre important de jeunes.

Ahmed Sassi insista sur l’extension de cette unité de production et déclara offrir plus d’assiettes pour les nouveaux investissements dans la région.

Il visitera, en outre, l’école primaire Abdelkader Bouaricha qui bénéficia pour sa part, d’une opération de réhabilitation. A Sidi Ali Boussidi, le wali inspecta le nouveau siège de la protection civile, récemment bâti, ainsi que les trois projets de 190 logements (40-70-80).

Enfin, et à Sidi Ali Ben Youb, Ahmed Sassi a présidé une rencontre avec la société civile de la région.

M. Bekkar