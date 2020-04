<span style='text-decoration: underline;'>Djellaoui salue les efforts de l’université d’Oran pour lutter contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>3200 masques à visière distribués aux hôpitaux de l’Ouest</span>

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 , une quantité de 3200 masques de protection à visière et à façade rigide en plastique, ont été distribués par l’université d’Oran aux hôpitaux de l’Ouest , nous a déclaré, Docteur Amine Iles , Docteur En robotique et ingénieur en génie-Mécanique, Directeur de la plateforme technologique d’Oran et initiateur de l’opération, en marge de la visite de Monsieur le wali et le P/Apw qui les a conduits avant-hier au laboratoires de la faculté de génie mécanique.

Ces masques de protection ont été conçus et fabriqués par un groupe d’enseignants, chercheurs et étudiants bénévoles de la plateforme technologique de l’USTOMB , relevant de l’Université des sciences et des technologies d’Oran «Mohamed-Boudiaf» au profit du personnel médical et paramédical comme moyen de protection contre le coronavirus: «Nous avons répertorié avec l’aide de médecins , les besoins dans les services des hôpitaux d’Oran (CHU, EHU, et EPH de Canastel), estimés à des centaines de masques , sans compter les petits structures sanitaires .

Ensuite, on a été sollicité par les différents hôpitaux de l’Ouest, ce qui nous a poussé à doubler les efforts et travailler à des heures tardives pour produire un nombre maximum de masques» a ajouté Dr. Iles amine à Ouest-Tribune, pour ajouter : « notre produit est un masque de protection à visière avec une façade rigide en plastique qui sert à protéger le personnel médical et paramédical, ainsi que toute personne qui a un contact direct avec les malades atteints du Covid-19».

Signalons que ces masques de protection sont fabriqués par prototype rapide assisté par ordinateur grâce à des imprimantes 3D de la plateforme. Le modèle imprimable en 3D nécessite en moyenne 3 heures de temps : « Il s’agit de masque de protection avec un taux d’intégration de 100%», nous a expliqué notre interlocuteur, qui a avancé que suite aux forts besoins d’hôpitaux d’Oran et de l’Ouest et même de Blida, ils ont augmenté la cadence pour atteindre la production de maximum de masques.

La conception et la fabrication ont été faites par les chercheurs qui ont réussi à collecter des dons pour l’achat des matières premières. A signaler ainsi que des masques de la plongée ont été modifiés et adaptés par la même équipe pour être utilisés comme protection de visage. Les chercheurs ont même produit une quantité considérable de gel hydroalcoolique qui a été distribuée aussi aux hôpitaux d’Oran.

Un seul respirateur pour plusieurs malades à la fois

Les respirateurs sont des appareils essentiels pour les cas les plus compliqués du Covid-19. Et pour faire face au problème du manque de lits de réanimation dans nos hôpitaux, l’équipe de la plateforme a exposé au wali et le P/APW, une autre conception extraordinaire. Il s’agit d’un prototype de respirateur artificiel pour plusieurs malades à la fois. À ce sujet, Dr. Iles Amine, directeur de la plateforme, a expliqué à la délégation que ce prototype a été testé et approuvé par le SAMU du CHU d’Oran : « Comme si vous utilisez plusieurs respirateurs», a expliqué Dr. Iles qui a confirmé que ce produit à été testé par deux malades et ça a marché. C’est un respirateur avec un système modifié pour être utilisé avec plusieurs malades à la fois. Il a été testé par deux malades et si le respirateur est puissant, il peut fonctionner avec neuf malades. «C’est comme si vous utilisez neuf respirateurs», nous a expliqué le directeur de la plateforme qui a confirmé que ce prototype a été même approuvé par les hôpitaux d’Espagne.

15 modèles ont été livrés à l’EHU 1er Novembre d’Usto, a déclaré M.Iles qui ajoute que 15 autres respirateurs multi-usage seront délivrés au service infectieux du CHU Benzerdjeb et 15 autres respirateurs pour le service infectieux de l’EPH de Canastel. Selon notre interlocuteur, cette équipe de recherche travaille en étroite collaboration avec des médecins et réanimateurs de différentes structures: « Nos actions ne sont pas de la maintenance mais c’est des solutions rapides et efficaces qu’on peut exécuter tout de suite. Ce que vous voyez là, ce sont des solutions immédiates» a conclu Dr. Amine Iles.

Lors de la visite de M. Le wali d’Oran au laboratoire, Dr.Iles et ses camarades, ont exposé ces produits conçus et réalisés par des enseignants chercheurs talentueux et des étudiants qui ont contribué en force dans la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Des efforts déployés, chaleureusement salués par le wali d’Oran, M.Djellaoui Abdelkader qui s’est montré très fier des capacités humaines de l’université d’Oran.

Hiba.B