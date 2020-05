<span style='text-decoration: underline;'>UGCAA </span>:<br><span style='color:red;'>3200 personnes ont bénéficié de l’aide financière de solidarité</span>

Dans le cadre du vaste programme des actions de solidarité qui se déroule au niveau de la wilaya, en marge de la période de la crise sanitaire suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19, les services de l’union générale des commerçants et des artisans qui relève du bureau d’Oran, ont signalé que quelque 3200 personnes qui activent dans le secteur des services du transport en commun, à savoir, les chauffeurs , les receveurs des bus et les chauffeurs de taxi au niveau de la wilaya d’Oran, ont bénéficié d’une aide financière de solidarité octroyée par l’Etat.

Cette action a été concrétisée suite au dépôt des dossiers par les personnes concernées au niveau desdits services. Les demandes ont été enregistrées et étudiées selon les critères réglementaires exigées. Le but de cette opération, est d’essayer d’aider notamment, les chefs de familles qui ont cessé d’exercer leurs activités durant ces moments durs qui ont engendré des conséquences négatives et se sont répercutées sur plusieurs plans, à savoir, économique, social et sanitaire. Lesdits services ont signalé que pour le bon déroulement de cette opération, tous les efforts ont été fournis et tous les moyens ont été déployés pour des résultats satisfaisants et pour arriver à répondre favorablement aux demandes déposées.

Dans le même cadre, il a été signalé que d’autres organisations ont également enregistré les personnes qui ont chômé durant la conjoncture actuelle pour d’éventuelles aides financières.

Bekhaouda Samira