<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès | Bilan annuel des activités de la sûreté de la wilaya</span>:<br><span style='color:red;'>34 affaires de violence scolaire et 148 femmes battues en 2016</span>

Pour une population de 651.000 habitants, la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès compte dans son effectif le nombre de 3.400 policiers, soit une moyenne d’un policier pour 178 citoyens. Les sûretés de daïras sont à l’ordre d’une quinzaine sur la quinzaine de daïras que compte la wilaya de Sidi Bel-Abbès, plus les seize sûretés urbaines dont 14 au chef-lieu et l’unité d’intervention et l’école de police.

Dans son bilan annuel dressé par le premier responsable de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès M. Djillali Tahouri, on enregistre durant l’année 2016, 4.079 affaires dont 3.231 traitées, soit un pourcentage de réussite estimé à 79.21%, ayant impliqué 4.510 personnes et 1.374 d’entre elles furent incarcérées après présentation au Parquet.

Les 4.079 affaires sont réparties comme suit: 1.324 liées aux délits contre les personnes, 1.783 pour les délits contre l’argent et les propriétés, 619 contre le bien public, 98 pour les mœurs et les 255 affaires de drogue (454 dealers impliqués).

Les délits contre les personnes restent toujours inquiétants vu qu’on compte les 328 affaires pour port d’armes blanches, les 59 pour formation d’associations de bandes de malfaiteurs (257 personnes présentées au Parquet) et les 51 pour immigration clandestine. Concernant les véhicules volés dont la majorité est le résultat d’une mauvaise foi de la part de proches, ce sont 15 véhicules récupérés et restitués à leurs propriétaires sur les 27 volés. Dans le volet des délits à titre économique, il y a eu résolution de 300 affaires sur les 304 impliquant ainsi 366 individus. La brigade financière et économique recense aussi les 86 affaires traitées qui ont impliqué 143 personnes dont 15 pour faux et usage de faux et 40 pour escroqueries et les 3.809 CD contrefaits.

Dans un autre contexte, les crimes électroniques sont devenus une nouvelle forme de délits avec l’enregistrement en 2016 de 11 affaires traitées et 19 personnes impliquées pour divers délits dont la diffusion de photos d’enfants et d’autrui, ou encore insultes sur les réseaux sociaux.

La recrudescence de la violence scolaire est ainsi enregistrée puisqu’il s’agit de 34 affaires et tant de personnes impliquées l’an passé.

La brigade anti stups relève plus de 243 kilogrammes de kif traité, 4.393 comprimés et 16 flacons psychotropes saisis. La vente illégale de boissons alcoolisées a vu une hausse par rapport à 2015 (29.863 unités saisies) contre les 55.589 bouteilles en 2016.

Enfin, et concernant le terrorisme routier, la sûreté de Sidi Bel-Abbès affiche le chiffre de 109 accidents survenus au niveau des agglomérations urbaines qui ont fait 102 blessés et malheureusement, causé une douzaine de décès.

Le facteur humain, la cause principale des décès puisqu’on relève 92 sur les 102 accidents. La police note une légère baisse des accidents en comparaison avec 2015 suite aux 5.233 barrages fixes, 53.594 véhicules contrôlés, 16.340 amendes rédigées, les 971 véhicules mis en fourrière et les 17.036 opérations de sensibilisation.

M.Bekkar