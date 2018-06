<span style='text-decoration: underline;'>Tébessa </span>:<br><span style='color:red;'>35 candidats disqualifiés de l’examen du Bac pour tricherie</span>

Au total 35 candidats au baccalauréat session 2018 ont été disqualifiés dans la wilaya de Tébessa, durant les deux premiers jours de ces épreuves pour tricherie, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de l’Education.

Ces cas ont été signalés à travers divers centres d’examen dans la wilaya de Tébessa, notamment ceux des candidats libres, a fait savoir la même source, détaillant que les candidats ont tenté de tricher en utilisant différents moyens dont des smartphones, interdits dans les salles d’examen, mais introduits illégalement. Certains candidats disqualifiés ont été pris en flagrant délit de tricherie avec «des bouts de papier» sur lesquels étaient écrites des leçons, a-t-on encore souligné. Les mis en cause, pris en flagrant délit de tricherie, ont été disqualifiés, leurs portables confisqués comme preuve et des procès-verbaux ont été établis et feront l’objet de mesures disciplinaires à caractère pédagogique, selon la direction de l’Education. Pour rappel, le nombre des candidats au Baccalauréat pour l’année scolaire 2017-2018, dans la wilaya de Tébessa, s’élève à 17 830 lycéens dont 8 788 candidats libres répartis sur 65 centres d’examen dans les 28 communes de wilaya, selon les données recueillies auprès de la direction locale de l’Education.