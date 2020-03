<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>35% des effectifs testés positifs au Valence CF</span>

Le Valence CF, premier club espagnol touché par des cas de coronavirus, révèle lundi soir que 35% de ses effectifs ont été testés positifs, même si aucun cas grave n’est à déplorer.

Selon le club, la contagion se serait produite lors du voyage à Milan, «une zone confirmée comme étant à haut risque par les autorités italiennes quelques jours plus tard», à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta le 19 février (perdu 4-1). «Malgré les mesures strictes adoptées par le club» après ce match, «les derniers résultats (des analyses, ndlr) montrent que l’exposition inhérente au match a entraîné environ 35 % de cas positifs» parmi les joueurs et les entraîneurs, indique le club dans un communiqué diffusé sur son site internet. «Tous sont des cas asymptomatiques et sont chez eux avec un suivi médical et des mesures d’isolement, exécutant normalement leur plan de travail prévu», a-t-il ajouté.

Dimanche, le club avait annoncé que «cinq membres de l’encadrement et joueurs de l’équipe première» avaient été diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus, dont son défenseur argentin Ezequiel Garay. D’autres championnats ont également été affectés par des cas positifs en Europe, notamment en France ou en Italie. L’Atalanta a elle annoncé ses premiers cas positifs au Covid-19 dimanche et a mis son équipe en quarantaine. Avec 9.191 cas dont 309 morts, l’Espagne est le deuxième pays le plus touché en Europe par l’épidémie de nouveau coronavirus.