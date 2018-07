<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>35% des infractions commerciales liées aux produits périmés vendus</span>

La Direction du commerce de Sidi Bel-Abbès, a procédé durant l’année passée de 2017, à un total de 45.875 interventions (17.743 pour le contrôle de qualité et 28.132 pour les pratiques commerciales) et dans le cadre de ses activités qui ont résulté 4.697 infractions, la rédaction de 3.909 procès verbaux, 250 décisions de fermetures, plus d’un milliard de produits saisis et des fraudes fiscales qui s’élèvent à plus de 146 milliards de centimes représentant les défauts de facturation et 254 échantillons analysés.

En parallèle, et concernant le premier trimestre de l’année en cours, il y a eu 9.074 interventions dont 3.528 de contrôle de qualité et 5.546 pour les pratiques commerciales. Le nombre d’infractions enregistrées, est de 749, plus les 631 procès-verbaux rédigés, 42 décisions de fermetures, plus de 92 millions de centimes de produits saisis et un montant de non facturation des produits estimé à près de trois milliards et demi.

La Direction du commerce précise que 55% des infractions sont principalement liées au défaut de l’hygiène menaçant ainsi la santé du consommateur surtout ce qui concerne l’exposition du lait en sachets et le pain sur les trottoirs par les commerçants de l’alimentation générale.

Ceci s’ajoute aux 35% de vente de produits alimentaires périmés. Concernant les boucheries, deux furent fermées durant les trois premiers mois de 2018 suite aux 278 interventions réalisées, 48 infractions, 47 PV dressés et 685 kilogrammes de viandes saisies.

Dans le domaine de la restauration, on enregistre 254 restaurants contrôlés, 13 sont fermés, 37 infractions enregistrées et 36 procès rédigés, plus un café fermé sur les 233 contrôlés et trois crèmeries fermées parmi les 153 visitées.

A savoir que la wilaya de Sidi Bel-Abbès compte un total de 42.252 commerçants et industriels répartis comme suit: 6.552 artisans et industriels, 2.595 grossistes, 3.774 commerçants d’habits et alimentation, 325 dans l’import-export et 77% de détaillants.

M.Bekkar