<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>3,5 milliards de recouvrement d’impôts réalisé en 2018</span>

Le Ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a effectué dans la journée d’avant-hier jeudi, une visite de travail à Bel-Abbés. Il a entamé son programme avec l’inauguration du nouveau siège de la Direction régionale de la banque d’Algérie (BNA) sis au quartier Frères Adnane.

Une structure qui s’étale sur une superficie de 1.100 mètres carré et qui a nécessité une enveloppe financière de 131 millions de dinars. Le Ministre s’est informé sur le total financier de recouvrements d’impôts de plus de 3,5 milliards de dinars, l’an passé, contre les 5,8 milliards recouverts en 2017 et que le nombre des concernés par les impôts au niveau de la commune de Sidi Bel-Abbès, est de plus de 13.000 contribuables.

Le Ministre s’est ensuite rendu vers le centre régional des impôts sis au quartier Sakiya Hamra, et l’Hôtel des Finances sis au centre-ville. Raouya recommanda les responsables de son secteur d’être plus performants dans l’opération de recouvrements d’impôts.

M.Bekkar