<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la route </span>:<br><span style='color:red;'>35 personnes décédées en une semaine</span>

Trente-cinq (35) personnes ont perdu la vie et 1.121autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant la période du 21 au 27 octobre 2018, dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi par les services de la Protection civile.

La wilaya de Blida déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes, alors que 45 autres ont été blessées suite à 49 accidents de la route, a précisé la Protection civile dans un communiqué. Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus également pour l’évacuation de 11.701 malades vers des structures sanitaires et pour la prise en charge, sur le lieu de l’accident, de 1.784 blessés,ainsi que pour l’extinction de 648 incendies urbains, industriels et autres. Les éléments de la Protection civile ont exécuté, par ailleurs, 4.191 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.