<span style='text-decoration: underline;'>RAS EL AÏN</span>:<br><span style='color:red;'>350 bénéficiaires relogés à Oued Tlélat</span>

© OT / Lazreg















C’est dans le cadre de l’éradication de l’habitat précaire, que le quartier des Planteurs a bénéficié du programme spécial des 11000 logements sur décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika», précisa le wali d’Oran dans un point de presse, hier matin à Oued Tlélat, lors de la quatrième opération de relogement de 350 familles du quartier Ras El Aïn qui a commencé, très tôt le matin, par les services de la wilaya d’Oran. C’est sous les youyous des femmes, que les bénéficiaires ont pris possession des nouveaux logements, réalisés dans la commune de Oued Tlélat. En effet, deux autres opérations sont prévues avant le mois de Ramadhan et concerneront encore 700 familles, 350 bénéficiaires pour chaque opération qui clôtureront le total des 2000 familles prévues initialement. Il est à rappeler, que cette opération de relogement a été lancée le 22 février dernier. Durant ces quatre opérations, plus de 1300 familles ont été relogées, où les autorités locales ont réquisitionné un nombre important de camions et d’agents, afin de mener à terme ces opérations de relogement. Les services de la wilaya ont rassuré la population de ce quartier, que les opérations de relogement se poursuivront en fonction de la disponibilité et des programmes en cours de réalisation, pour cette zone d’Oran. Lors de cette quatrième opération, 11 familles ont été privées de relogement, vu qu’après enquête il a été constaté, que ces dernières ont déjà bénéficié d’un logement social. Pour l’opération globale de relogement, soit les 2000, 52 familles ne pourront pas en bénéficier, étant donné qu’elles ont déjà eu un logement.