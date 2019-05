<span style='text-decoration: underline;'>Urgences médicales d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>350 patients pris en charge quotidiennement</span>

Les praticiens de garde et des permanences des services des urgences médicales des quatre grands hôpitaux d’Oran, Ehu, Chu, Ain El Türck et celui d’Arzew, sont en alerte permanente déclenchée depuis l’entrée en vigueur du mois sacré du Ramadhan, à ce jour.

Pour cause, ils traitent, en urgence et de manière prioritaire, pas moins de 350 patients évacués quotidiennement.

La majeure partie de ces malades souffrent des différentes complications de santé en observant le rite religieux du jeûne alors que leur état de santé ne le leur permet pas. Il s’agit principalement des personnes souffrant des maladies chroniques comme les diabétiques, les hypertendues, des patients souffrant des problèmes cardiaques et des malades en déficience respiratoire ou encore ceux ayant des problèmes pulmonaires nécessitant d’être mis sous nébulisateurs appelés communément la respiration artificielle à l’aide des aspirateurs. Ces patients sont, selon l’avis des médecins et des imams, dispensés de carême, étant donné qu’ils exposent leur santé à des dangers réels en jeûnant, comme la déshydratation, Il s’agit principalement des diabétiques.

À ceux là s’ajoutent d’autres malades souffrant d’obstructions gastriques et d’indigestions ainsi que des femmes enceintes. Les praticiens pourtant, en traitant ces malades, sont catégoriques, leur recommandant d’éviter la gourmandise boulimique ou encore la gloutonnerie abusive dans la consommation des aliments hyper-sucrés après la rupture du jeûne.

Les médecins soulignent, en ce sens, que les limonades et autres sodas, les Zlabia, les Chamia et autres sucreries sont très souvent à l’origine des aggravations de l’état de santé de ces jeûneurs qui se déchainent sur la nourriture de manière vorace dés que le muezzin annonce la rupture du jeûne. Les urgentistes préconisent également à ces patients, la prise sans report ni aucun décalage horaire, de leurs médicaments tel que leur a été prescrit par leur médecins traitant.

Après donc prés de 15 jours du mois de Ramadhan, les services des urgences ne désemplissent visiblement pas. Chaque jour, presque au moment de la rupture du jeûne, des cas de malaises abdominaux, de déshydratation chez des personnes âgées ou encore des intoxications alimentaires suite à l’achat de produits alimentaires suspects, sont enregistrés. Le manque de règles simples d’hygiène de vie, fait ainsi subir à l’organisme de dures épreuves.

C’est le cas relevé dans plusieurs hôpitaux d’Oran oû les urgentistes reçoivent même des cas d’accidents vasculaires cérébraux, Avc. Il s’agit, notamment, de cas d’hypertendus qui jeûnent malgré l’interdiction par leur médecin. «La santé avant tout et la modération dans la consommation des produits alimentaires après la jeûne», recommandent plusieurs médecins.

