<span style='text-decoration: underline;'>Bureau d’hygiène communal</span>:<br><span style='color:red;'>36 gargotes insalubres proposées à la fermeture</span>

Au cours de la période comprise entre le 17 et le 21 septembre dernier, les inspecteurs du Bureau d’Hygiène Communale, relevant de l’APC d’Oran, ont effectué des opérations de contrôle sur 69 commerces à caractère alimentaire, dans les délégations communales de Bouamama, Sidi Bachir, El-Badr, Es-Seddikia, Ibn-Sina, El-Amir, Ibn-Sina, El-Hamri, El-Mokrani et El-Othmania. Ils ont dressé 36 procès-verbaux, suivis de propositions de fermeture de gargotes et de commerces de quatre saisons, pour manquement aux normes d’hygiène et insuffisance d’équipements de conservation. Au cours de cette période, les agents ont inspecté deux bains et douches, un salon de coiffure et une salle des fêtes. Les quatre établissements publics visités présentaient une bonne tenue sur le plan de l’hygiène, a précisé le bulletin du BHC.

Quant aux activités de la fourrière canine, les agents mobiles ont capturé neuf chiens errants. Mais en dépit des actions menées par les deux équipes mobiles, le nombre élevé de chiens errants dans les cités, demeure en deçà du but recherché par la commune d’Oran, qui voit son territoire envahi par les meutes de chiens, utilisés souvent, par les gardiens de parkings de véhicules dans les cités de la périphérie.

Le Bureau d’Hygiène Communal a également effectué une opération d’éradication des rats et une autre intervention, dans le cadre de la lutte contre les moustiques. Les agents ont utilisé un pulvérisateur, (bazooka), pour intervenir sur les arbres d’alignement.

S’agissant des caves d’immeubles inondées et infestées de moustiques, les contrôleurs ont recensé 53 caves inondées, dans certains immeubles de la ville et ses cités populaires. Cette situation résulte de l’obstruction des canalisations, par des corps solides rejetés par les résidants. Ils ont également inspecté et traité 24 puits. Dans le programme d’activité et de contrôle du BHC, les travailleurs communaux ont assuré, aussi, l’éradication de sept décharges sauvages sur les 15 inspectées.

Ils ont également effectué des travaux d’assainissement des équipements sanitaires et de distribution d’AEP dans quatre établissements scolaires du cycle primaire et deux garderies d’enfants.

Abdallah B