<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal d’Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>36 harragas dont une femme condamnés à des peines avec sursis</span>

Le tribunal correctionnel d’Aïn El Türck a prononcé, hier, des peines de prison avec sursis contre 36 candidats à l’émigration clandestine, parmi lesquels figurent une femme et un enfant. Les harragas avaient été interceptés, l’avant-veille au large du site des Andalouses et de la localité de Madagh par les gardes côtes de la façade maritime ouest, lors de trois opérations distinctes. De sources judiciaires, ces candidats avaient tenté de rejoindre clandestinement la côte espagnole, à bord de zodiacs, avant leur interception. Lors de leur audition, les mis en cause avaient confié avoir déboursé entre 7 et 10 millions de centimes chacun pour effectuer la traversée.

Karim Bennacef